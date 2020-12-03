В ФАС рассказали, какой продукт будет пользоваться ажиотажным спросом в ближайшее время

В Федеральной антимонопольной службе анализируют ажиотажный спрос на те или иные продукты питания в связи с пандемией коронавируса. Если весной люди скупали имбирь и лимоны, то теперь у них подстегивают интерес к другому продукту. Об этом рассказал глава управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов. «Не совсем добросовестные практики существовали у некоторых поставщиков и продавцов, которые вбрасывали информацию, что для лечения коронавирусной инфекции необходимо в огромном количестве потреблять чеснок, имбирь и лимоны, люди приходили в магазин и начинали скупать эти продуты питания, начинался рост цен на них. С учетом того, что это не социально значимые продукты, не было никакого государственного регулирования в этой части. Центральный аппарат ФАС пошел по другому пути, потому что если установить цену в 2-3 раза более низкую, мы придем к дефициту товара, возникнет черный рынок. Они стали работать с поставщиками-импортерами, выдав им предостережение о вступлении в картельный сговор. И это помогло на тот момент снизить цены на эти продукты питания», – сообщил он.

По словам главы регионального управления ФАС, ажиотажу всегда предшествуют слухи. «Буквально сегодня прочитал в одном нашем екатеринбургском СМИ, что для повышения иммунитета необходимо есть перец. Сейчас все, значит, начнут перец скупать. Надо более осторожно относиться к такой информации, которая вбрасывается в СМИ и говорит о том, что чтобы вылечиться, надо употреблять те или иные продукты. Я склонен к тому, что граждане должны обращаться к врачу. Есть поликлиники по месту жительства, есть семейные врачи, есть горячая линия 122, куда можно обратиться по коронавирусу, она работает с сегодняшнего дня», – напомнил Шалабодов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

Депутат заксо не пришел в суд по делу об убийстве из-за коронавируса. / В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пришел в суд с наркотиками в шортах. / От коронавируса умер отец экс-главы горздрава. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»