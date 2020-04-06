Генпрокуратура поручила проверить завышение цен на чеснок, имбирь и лимоны

Генпрокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе дать правовую оценку фактам завышения цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета. Как следует из сообщения надзорного ведомства, речь идет о корне имбиря, чесноке и лимонах.

«ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», – уточнили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что данные о завышении цен сетевыми предприятиями торговли были получены в результате анализа сведений, размещенных в Интернете. «Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», – считает Генпрокуратура.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.04.20

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