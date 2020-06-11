Коронавирус на 150 процентов увеличил экспорт имбиря

Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что экспорт имбиря из Перу увеличился в полтора раза. Как сообщает ВВС, экстраординарной популярности имбиря способствовали слухи о том, что он мощно стимулирует иммунную систему и может защитить от заражения Covid-19. В начале весны 2010 года, когда пандемия только набирала ход во всем мире, спрос на имбирь так вырос, что, к примеру, в России он на нескольк дней практически исчез из продажи, а когда появился, то стал стоить 2000-3000 рублей за килограммм, вместо обычных 300-400 рублей.

Перу отчитывается: поставки имбиря выросли более чем на 150% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Большая часть экспорта шла в Испанию, Нидерланды и США. Во многих странах имбирный и лимонный сок в горячем напитке считается традиционным средством от простуды и гриппа. При этом эксперты в области медицины подчеркивают – имбирь никак не защищает от риска заражения Covid-19.

Лима, Елена Васильева

Лима. Другие новости 11.06.20

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