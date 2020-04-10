На Ямале прокуратура обещает следить за ценами на имбирь, лимоны и чеснок

Прокуратура Ямала зафиксировала несколько случаев резкого завышения цен на продукты питания из списка социально значимых. Имбирь, лимоны и чеснок, ставшие популярными в период пандемии COVID-19, в перечень социально значимого продовольствия не входит.

Как сообщает надзорное ведомство, факты нарушения ценообразования на продуты выявлены во многих территориях Ямала – в Салехарде, в районах Губкинский, Надымский, Пуровский, Тазовский, Ямальский, Приуральский.

«К примеру, прокуратура г.Губкинский в ходе проверки магазина «Гастрономия» выявила завышение предельно допустимых надбавок к ценам закупа от 3% до 49% на кефир, творог, яйцо куриное, сахар, рыбу, масло сливочное и растительное», – отметили в прокуратуре ЯНАО.

Владелец данного магазина уже оштрафован на 50 тыс рублей. К административной ответственности также привлечены еще пять ритейлеров, общая сумма штрафа составила 200 тыс рублей. Плюс на рассмотрении семь аналогичных дел.

В надзорном ведомстве признают, что наказывать продавцов за самовольные цены на имбирь, лимоны и чеснок, невозможно. Данные позиции не включены в постановление правительства ЯНАО, в котором указаны предельные торговые надбавки к ценам закупа на социально значимые продукты. Между тем, и на Ямале, и в России цены на имбирь во время пандемии коронавируса резко взлетели. Лимоны и чеснок также значительно подорожали.

Тем не менее, прокуратура ЯНАО обещает мониторить цены на столь востребованное «антивирусное» продовольствие.

«В связи с размещением в сети Интернет многочисленных публикаций о завышении торговыми организациями цен на указанные продукты, прокуратурой округа совместно с УФАС России по ЯНАО, органами исполнительной власти и местного самоуправления округа организовано проведение мониторинга ценообразования на соответствующие товары. По его результатам будет дана правовая оценка сложившейся ситуации и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования», – резюмировали в надзорном ведомтсве.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 09.04.20

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