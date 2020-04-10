Набиуллина: Резкое подорожание имбиря не влияет на официальную инфляцию

В России наблюдается повышенный спрос на некоторые товары, признала сегодня на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя подорожание имбиря и лимонов.

«Действительно хотя в целом уровень инфляции в годовом выражении не очень большой, но если мерить в недельном выражении, он чуть выше траектории в 4%, но это средний уровень инфляции, – уточнила глава регулятора. – Мы видим, что в данных условиях есть повышенный рост цен на товары повышенного спроса. Имбирь и лимоны пользуются высоким спросом, кроме того, это в основном импортируемые товары».

При этом Набиуллина подчеркнула, что «имбирь не входит в расчет потребительской корзины, Росстат не учитывает это в индексе инфляции». Что касается лимонов, их доля в потребкорзине также невысока, а вклад в инфляцию – небольшой. «Но конечно, ситуация с повышенным темпом роста цен на эти виды товаров остается», – отметила она.

При этом, как сообщила глава Банка России, уже сейчас заметно начинает расти импорт товаров, в том числе из Китая, где экономика восстанавливается после эпидемии. «Мы исходим из того, что постепенно и повышенный спрос будет уменьшаться, и здесь не будет возникать дефицита товаров», – заключила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ отмечала, что в России заметно ускорилась годовая инфляция, составив в марте до 2,5% против 2,3% в феврале, а на начало апреля достигла 2,8-2,9%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.04.20

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