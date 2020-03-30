Уральцы скупили весь имбирь, чтобы лечить коронавирус

В Екатеринбурге паникующие граждане скупили весь имбирь, даже сушёный в порошке. Если ранее в магазинах килограмм данного корня по цене от 200 до 350 рублей за килограмм, то сегодня предложения меньше, чем 2300 рублей за килограмм в продаже не найти. Ажиотажный спрос на данный продукт создал один из многочисленных российских видеоблогеров, назвавшись себя специалистом в области вирусологии. По его мнению, если ежедневно употреблять в пищу имбирь, а также принимать отвар куркумы, заболеть COVID-19 невозможно.

РИА «Новый День» отзвонил несколько крупных торговых сетей и выяснил, что дешевый имбирь закончился на прилавках в конце прошлой недели. Свежая поставка пришла по другим ценам, в десятки раз отличающимися от прошлых. Как сообщает «Бизнес ФМ», аналогичная ситуация наблюдается и в других российских регионах. К вопросу ценообразования на имбирь уже подключается антимонопольная служба.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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