«Факты вопиющие», – ФАС проведет проверку из-за роста цен на лимоны на 300-500%

Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку поставщиков и ретейлеров из-за роста цен на лимоны. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По его словам, есть несколько «просто вопиющих фактов», когда наценка доходила на 300-500% и у торговых сетей, и у поставщиков.

«Мы эти факты зафиксировали. У поставщиков проверим… Не буду называть пока кто, чтобы не обнародовать», – заявил чиновник в ходе видеоконференции с торговыми сетями (цитата по ТАСС).

Ранее антимонопольщики объяснили рост цен лимоны в апреле сокращением импорта на 40% – в связи с этим поставщики подняли цены на 50-57%.

Напомним, в начале апреля власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов из-за выросшего спроса на внутреннем рынке, который возник на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Эмбарго на импорт будет действовать как минимум до 31 августа. Однако оно будет не полным – экспортировать лимоны производители смогут, получив соответствующее разрешение Министерства сельского хозяйства.

В результате решения турецких властей может пострадать российский рынок, поскольку доля турецких лимонов на нем составляет 45%. Другими основными поставщиками этого цитрусового являются Аргентина и ЮАР.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.20

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