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Среда, 8 апреля 2020, 11:50 мск

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В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт

Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.

Эмбарго на импорт будет действовать как минимум до 31 августа, впрочем, оно будет не полным – продавать лимоны за пределы страны производители смогут, получив соответствующее разрешении Министерства сельского хозяйства.

Меры были приняты в связи с резким ростом спроса внутри государства на эти цитрусовые из-за боязни граждан заразиться коронавирусом Covid-19. В Турции лимоны используют не только, как источник витамина C, но и как компонент одеколона, который пользуется популярностью в качестве дезинфицирующего средства. В связи с опасениями, что цитрусовых не хватит, власти решили запретить вывоз лимонов за пределы государства.

В результате решения властей Турции может пострадать российский рынок, так как доля турецких лимонов на нем составляет 45%. Другими основными поставщиками этого цитрусового являются Аргентина и ЮАР.

По оценка ретейлеров, они смогут переориентировать поставки, но это, вероятно, скажется на увеличении цены. По мнению наблюдателей, стоимость лимонов в России неминуемо вырастет.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 08.04.20

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