Канадские ученые опровергли позицию ВОЗ о вреде соли

Канадские ученые выяснили, что умеренное употребление хлорида натрия (поваренной соли) не вредит, а, напротив, приносит пользу здоровью человека, в том числе сердечно-сосудистой системе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день считает, что суточную дозу натрия следует ограничить двумя граммами, что эквивалентно 5 граммам пищевой соли, так как считается, что NaCl способствует повышению артериального давления и увеличивае риск инфаркта.

С позицией ВОЗ не согласны канадские ученые. Они заявляют, что соль в данном отношении ничем не отличается от других продуктов. Исследователи изучили данные анализов мочи, давления и других показателей более чем у 90 тысяч человек из 18 стран. Оказалось, что существует связь между высоким уровнем потребления соли и болезнями сердца. Однако она прослеживается лишь у жителей Китая.

Дело в том, что там популярен соевый соус, благодаря которому один китаец в среднем получает пять граммов натрия (или 12,5 грамма соли) в сутки. При этом ученые выяснили, что слишком низкое содержание соли в организме тоже вредно: оно коррелирует с высокой степенью риска заработать инфаркт. Эксперты полагают, что необходимо соблюдать «золотую середину» содержания соли в организме. Итоги исследования были опубликованы в журнале Lancet.

Как писал «Новый День», ранее международная группа исследователей, в состав которой вошли ученые из Германии, США и Бельгии выяснила, что чрезмерное употребление поваренной соли может навредить микрофлоре кишечника млекопитающих, что влечет за собой развитие различных заболеваний.

Ученые сделали вывод, что со стремительным сокращением числа полезных бактерий в микрофлоре кишечника, которые продуцируют молочную кислоту, росла численность целого ряда патогенных бактерий и грибов. Это объясняется снижением кислотности в кишечнике, на фоне которой опасные микробы чувствуют себя превосходно.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 10.08.18

Битва за «пенсионный референдум» обострилась: ЦИК согласовал ещё два вопроса. / В Кондопоге огонь уничтожил старинную церковь с герба города. / Повторение судьбы Ельцина? Правительство Медведева целенаправленно ведет Путина к отставке. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»