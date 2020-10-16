Специалисты рассказали, как антисептики влияют на кожу рук: трещинки, огрубевшая кутикула, шелушение и зуд

В период пандемии люди стали чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками, из-за чего сейчас наблюдается активный рост числа проблем с кожей и ногтями. Дерматолог и мастер маникюра рассказали «Новому Дню», как санитарные меры сказалась на состоянии кожи рук.

«С марта этого года мы постоянно обрабатываем руки антисептиками. Для профилактики ОРВИ, а в частности новой коронавирусной инфекции, все обязаны соблюдать правила гигиены. Но у любой медали, как гласит поговорка, две стороны. Регулярная обработка кожи рук антисептиками, особенно спиртовыми, может приводить к сухости, раздражению, покраснению, шелушению и зуду. Причина – потеря защитной пленки, гидролипидной мантии», – рассказала «Новому Дню» дерматокосметолог клиники Smart Aesthetics Гюльнара Фимочкина. – Наша задача – всеми силами вернуть этот важный барьер. Какие методы нам помогут? Домашний уход – использовать мыло, антисептики с дополнительными ухаживающими компонентами (алоэ, масла, липиды), после наносить защитный и увлажняющий крем. Периодически делать уходовые процедуры (питательные маски, парафинотерапию)».

Также Гюльнара отметила, что в осенне-зимний период к существующим условиям добавляется сухой воздух окружающей среды и низкие температуры, что также сказывается на состоянии кожи рук. «Могут потребоваться профессиональные процедуры: биоревитализация, мезотерапия, армирование кожи рук. Конечно же, перед любой методикой требуется консультация специалиста, все мы разные и, несмотря на кажущуюся простоту рекомендаций, всегда есть индивидуальные особенности, которые должны учитываться», – добавила она.

Мастера маникюра также говорят об увеличении числа клиентов с сухой и грубой кожей. Как сообщила «Новому Дню» nail-мастер Елена, кожа из-за частых обработок портится. «В данное время с клиентами стало сложнее работать, ведь сухая и огрубевшая кожа требует больше внимания. Сейчас я наблюдаю рост числа клиентов с такими проблемами. У некоторых я вижу трещинки на руках и огрубевшую кутикулу. В условиях данной эпидобстановки женщины обрабатывают руки антисептиком, в котором содержится 70% спирта, и мылом с содержанием щелочи. Это очень пагубно влияет на гидробаланс кожи и липидно-жировой обмен. По этим же причинам начинают портиться и ногти. Они слоятся и становятся более ломкими, – отметила Елена. – Мне хочется помочь своим клиентам. Я слежу за последними новинками в разработках косметологии, и мы вместе ищем решение данной проблемы. Также советуемся с дерматологами для подключения дополнительной витаминной нагрузки, чтобы поддерживать кожу рук и ногтей в полном порядке».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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