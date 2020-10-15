Коронавирус заставляет постоянно протирать что-то спиртом: инструкция санврачей и совет психолога

Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день мытья рук. Что особенно актуально в пандемию – в качестве защиты от коронавируса людям предлагается не только носить маски, но и чаще мыть руки и обеззараживать поверхности, поскольку инфекция может оставаться на предметах до 48 часов. Однако некоторые из соблюдающих эту рекомендацию переживают, правильно ли они очищают телефоны и выключатели дома и не перерастет ли постоянное желание отмывать все вокруг в психологическую проблему. «Новый День» выяснил, что и как очищать и когда это становится признаком психического расстройства.

В редакцию обратились три человека с рассказами о том, как коронавирус повлиял на их желание помыть и обеззаразить различные предметы быта.

Мария: «Машина: руль, рычаг коробки, двери. Новые привычки: нажимать другими частями тела кнопки в лифте: локтем, ногой. Свекровь моет всю детскую обувь. Я протираю все игрушки, купленные детям. Это происходит так: ставлю сумку, мою руки, открываю упаковку, мою руки, протираю игрушки. Мою руки, конечно. Пакет разбираю минут 15. Телефон каждый день влажными салфетками протираю, раз в неделю спиртом. Один телефон – две салфетки, но есть еще муж, два телефона – четыре влажные салфетки, очень большой расход получается. Потом руки помыть. Ну и золотое правило – не трогать лицо. Раздражает, что в магазинах приходится трогать руками кнопочки на весах для овощей, которые непонятно кто до меня трогал».

Анастасия: «Протираю дверные ручки, выключатель в коридоре. Чтоб зайти в ванную, надо включить свет, протираю выключатель после. Салфетками несколько раз в день телефон протираю, а вечером спиртом, каждый день, как с работы прихожу, протираю часы. Упаковки продуктов протирала месяца три, теперь бросила. Обрабатываю руки антисептиком на выходе из метро, хотя научилась в метро не держаться за поручень, а просто равновесие держать. Всегда держу при себе запасную маску и перчатки, хотя перчатки не ношу».

Наталья: «Мою руки, протираю упаковки продуктов, это понятно. Очень беспокоит верхняя одежда, я не могу ее стирать ежедневно, но на ней точно есть вирусы. Да и как ее стирать, при 100 градусах? Аналогично с обувью. Остерегаюсь длинноволосых – вы вообще как, просто ложитесь волосами на подушку? Цепочку с крестиком протирать спиртом не думала. Сейчас задумалась, какой кошмар. Это ужасно, кажется, у меня не все дома. Спасает одна мысль: я все мою уже лет 10, после того, как однажды схватила какой-то жесткий ротавирус. Корона добавила немного спирта в мою жизнь, но не мыла».

В Роспотребнадзоре заметили, что одобряют такое поведение. «Одним из возможных путей заражения человека новой коронавирусной инфекцией является контакт с поверхностью предметов, содержащих жизнеспособный вирус. При несоблюдении рекомендаций для предотвращения распространения Covid-19 заражение может произойти через контакт загрязненных рук со слизистыми носа, глаз и рта. В свою очередь загрязнение поверхностей предметов главным образом происходит в результате выделения зараженным человеком вирусных частиц при дыхании, чихании и кашле. В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора проводились исследования, посвященные изучению сохранения жизнеспособности нового коронавируса на различных поверхностях. Было показано, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях (нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка) более чем 48 часов и может служить источником заражения. При этом установлено, что обработка зараженных поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет эффективно бороться с жизнеспособными вирусными частицами», – прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Там отметили, что для дезинфекции стоит подбирать подходящие средства, не все влажные салфетки дадут нужный эффект. Отлично помогают спирт и хлорсодержащие средства. Санврачи подготовили рекомендации, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора.

У психологов есть свое мнение о том, как относиться к желанию постоянно все протирать и очищать. Как рассказала «Новому Дню» кандидат психологических наук, семейный психолог Анна Скоробогатова, в СМИ и соцсетях очень много пугающей информации о коронавирусе. Это может спровоцировать нарастание тревоги, беспокойства о своем здоровье. Психика ищет способы справиться с внутренним напряжением, и один из способов – создать ситуацию контроля над инфекцией. «Тогда люди моют руки каждую минуту и протирают влажными салфетками, спиртом личные вещи – как можно чаще. Они меняют белье, часто стирают вещи, стараются держаться подальше от остальных людей и совершают еще много действий в попытке снизить собственную тревожность, освободиться от напряжения и страха заболеть, заразиться и умереть. Конечно же, это повод обратиться к специалисту. Психологи разных направлений умеют работать с повышенным уровнем тревоги, избыточным напряжением, навязчивыми действиями и так далее. Специалист поставит правильный диагноз – ведь стресс и переутомление лечится абсолютно иначе, чем обсессивно-компульсивное расстройство или тревожные расстройства личности. Важно довериться профессионалам и получить квалифицированную помощь», – добавила психолог.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Марина Симбирятина

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