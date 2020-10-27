В Крыму заговорили об отставке очередного вице-премьера

В Крыму заговорили об отставке вице-премьера Елены Романовской.

Как уже сообщал «Новый День», Романовская, отвечающая за социальный блок, заболела коронавирусом и была госпитализирована в начале сентября. Через несколько недель ее отправили лечиться в Москву.

Тем временем, крымские общественники обратились в МВД республик с просьбой привлечь вице-премьера Елену Романовскую к ответственности за несоблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции и угрозу здоровью других людей.

После некоторых раздумий полиция начала расследование – пока в рамках административного дела.

В конце минувшей недели, когда стало известно, что Романовская пошла на поправку, инсайдера начали сообщать, что ее собираются отправить в отставку – якобы, уже есть несколько кандидатов на ее место.

Ни сама Романовская, на в правительстве Крыма этот «инсайд» пока не комментируют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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