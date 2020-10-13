В Крыму начали расследование в отношении вице-премьера, поставившего под угрозу здоровье многих людей

В Крыму начали расследование в отношении вице-премьера, игнорировавшего меры предосторожности и поставившего под угрозу здоровье многих людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские общественники обратились в МВД республик с просьбой привлечь к ответственности вице-премьера Елену Романовскую за несоблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции и угрозу здоровью других людей.

Напомним, в начале сентября чиновница активно посещала массовые мероприятия: проводила брифинг, была на фестивале «Пара-Крым» и в детском доме, принимала участие в заседании Совмина. И все это без маски.

В итоге 9 сентября ее госпитализировали в симферопольскую больницу №7, а через некоторое время отправили в Москву.

Общественник Александр Талипов потребовал привлечь Романовскую к уголовной ответственности, еще одна крымская активистка Екатерина Горелкина попросила оштрафовать чиновницу.

После некоторых раздумий, полиция все-таки возбудила дело – пока административное. Началось расследование.

«Даже если вынесут административный штраф, это будет феерично! Вице-премьер Крыма, которая отвечает за здравоохранение, привлечена к ответственности за нарушение законодательства о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил», – прокомментировал ситуацию Талипов.

Сегодня стало известно, что с коронавирусом госпитализирован другой вице-премьер Евгений Кабанов. Он тоже не соблюдал меры предосторожности и общался с большим количеством людей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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