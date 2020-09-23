Вице-премьера Крыма Романовскую отправили лечить ковид в Москву

Вице-премьера Крыма Елену Романовскую, заразившуюся коронавирусом, отправили лечиться в Москву.

Как уже сообщал «Новый День», Романовскую госпитализировали в ковидный госпиталь на базе симферопольской больницы №7 10 сентября. За несколько дней до этого она посетила фестиваль «Пара-Крым» в Евпатории, а 8 сентября принимала участие в заседании Совета министров – везде была без маски, социальная дистанция не соблюдалась.

Болезнь Романовской протекает в тяжелой форме: выявлено большое поражение легких, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Однако это не помогло. И Романовскую отправили в Москву. По данным источников РИА «Новый День», сейчас она находится в Коммунарке (МГКБ №40).

Некоторые инсайдеры сообщают, что вице-премьера ввели в медикаментозную кому, но источники агентства в Совете министров РК это не подтверждают.

Отметим, что отправлять пациентов с ковидом в Москву – это исключение для Крыма, а не обычная практика.

Между тем, число выявленных инфицированных в РК приблизилось к 4 тысячам, от коронавируса умерли 54 человека. Крымчане жалуются, что людей с высокой температурой и симптомами инфекции отказываются госпитализировать, ссылаясь на нехватку мест в больницах.

Симферополь, Лиана Макоба

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