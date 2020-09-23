В Крыму пожилых людей с коронавирусом бросили умирать дома

В Крыму от коронавируса скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число погибших от ковида на сегодняшний день составляет 54.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по двум смертям будут проведены специальные расследования: этих пациентов, несмотря на солидный возраст, высокую температуру и тяжелое течение болезни отказались госпитализировать, сославшись на нехватку мест в лечебных учреждениях. В результате – летальный исход.

Решено всех пациентов с положительным тестом на коронавирус сразу госпитализировать, в больнице будут оценивать тяжесть течения болезни: при легкой и бессимптомной формах пациентов отправят домой, остальных оставят в медучреждении. Почему-то эта практика начнет действовать только через неделю.

В целом, ситуация с коронавирусом в РК продолжает ухудшаться – суточная выявляемость превысила 80 человек, растет число внебольничных пневмоний, до 20% случаев вызваны ковидом, 25 заболевших находятся в реанимации.

Всего с начала эпидемии в республике выявлено около 4 тысяч зараженных, причем 27% из них – за последние 2 недели. Больше всего больных выявляется в Симферополе – до 80%.

При этом 95% заразивших не соблюдали меры предосторожности – нарушали масочный режим и социальную дистанцию. Кстати, требования безопасности в РК нарушаются на самом высоком уровне: чиновники республиканского правительства не носят маски ни на совещаниях, ни во время встреч с людьми.

В результате, вице-премьер РК госпитализирована с коронавирусом, ее состояние оценивается как тяжелое. Ковид диагностирован и у других сотрудников Совета министров РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.09.20

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