«Можно снова брать власть»: правительство Крыма косит коронавирус

Правительство Крыма косит COVID-19.

Как сообщают источники РИА «Новый День» в Совете министров РК, на сегодняшний непосредственно в здании кабмина работают только глава республики Сергей Аксенов, премьер-министр Юрий Гоцанюк, вице-премьер Ирина Кивико да несколько чиновников пониже рангом.

В числе заболевших наряду с вице-премьером Романовской называют другого вице-премьера Анюхину, министра экономического развития Шеряко, его первого зама Агаджаняна, ряд других сотрудников министерства экономики, первого зама министра финансов Губернаторова и несколько его подчиненных, сотрудников министерства культуры, некоторых сотрудников аппарата вице-премьеров Кабанова и Михайличенко (у них самих анализы дали отрицательный результат, но оба находятся на самоизоляции).

В здании Совмина прекратила работу столовая, практически полностью заменена охрана.

Инсайдеры утверждают, что работа правительства практически парализована, так как из строя выбыли многие ключевые фигуры: практически все совещания отменены, если что-то нужно срочно обсудить, разговаривают по видеоконференцсвязи.

«В здании Совмина реально пусто, – рассказывает собеседник агентства. – Таким пустым оно было в дни Крымской весны, когда охранялось вежливыми людьми. Оставшиеся шутят: можно снова брать власть».

По одной из версий, зараза пошла из столовой: якобы, потому, что чиновников периодически проверяют и тестируют, а про других сотрудников забыли. В пользу этой версии говорит тот факт, что инфекция пробралась в подразделения, не пересекающиеся между собой, а вот в столовой едят все.

Инфекция расползается и по ГУПам. По словам инсайдеров, серьезная ситуация складывается в «Черноморнефтегазе» и главном техническом заказчике всех строительных объектов республики, включая объекты ФЦП, Инвестстрое.

Знакомых с ситуацией больше всего тревожит тот факт, что с учетом увеличения числа заболевших может не хватить мест в больницах – например, симферопольская больница №7 уже переполнена. Медики, работающие с ковидными больными, существенно перерабатывают, их ряды тоже редеют, а другие переходить в ковидные больницы отказываются.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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