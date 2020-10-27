Следователи заявили об обнаружении моряков, пропавших после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов»

Следователи заявили об обнаружении останков моряков, пропавших после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов».
Как уже сообщал «Новый День», судно следовало из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находились з 13 человек. Взрыв произошел вечером 24 августа. в устье Керченского пролива. 10 человек спасли. Считалось, еще трех выбросило за борт. Однако поисковая операция не дала результатов и была прекращена.
Судно отбуксировали в Керчь, где его осмотрели следователи.
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, – сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. – Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы».
Керчь, Олег Яковенко
Керчь. Другие новости 27.10.20
Крыму обещают похолодание и долгожданные дожди. / «Крымэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей. / Центр Симферополя закроют для маршруток. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube