Украина открывает почётное консульство в Азербайджане в разгар войны в Карабахе

В Азербайджане впервые торжественно открылось почетное консульство Украины. Оно будет располагаться в городе Шемахи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане.

Церемония открытия почётного консульства прошла в Баку.

«Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами», – говорится в сообщении украинского диппредставительства.

Почетное консульство – это разновидность консульского учреждения, которое возглавляет почетный (нештатный) консул. Он не получает жалования от назначившей его страны, но при этом находится на государственной службе страны назначения, выполняя свои функции на общественных началах.

По словам экспертов, открытие Киевом консульства в разгар войны в Нагорном Карабахе продавил президент Турции Реджеп Эрдоган. Событие призвано подчеркнуть политическую поддержку Азербайджана со стороны Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.20

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