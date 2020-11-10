Украина готовится обрушить санкции на Никарагуа за Крым

Открытие никарагуанского консульства в Крыму «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». В связи с этим Киев начинает «процесс применения санкционных мер» против государства Никарагуа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины.

«Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – говорится в сообщении ведомства.

«Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа к Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковой являются Автономная Республика Крым и город Севастополь», – негодует МИД Украины.

Напомним, накануне в Крыму открылось первое официальное представительство зарубежного государства.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес прибыла в Симферополь, чтобы открыть консульство.

Почетным консулом страны в Крыму назначен бывший полпред Крымского федерального округа Олег Белавенцев.

Напомним, почетное консульство – это разновидность консульского учреждения, которое возглавляет почетный (нештатный) консул. Он не получает жалования от назначившей его страны, но при этом находится на государственной службе страны назначения, выполняя свои функции на общественных началах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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