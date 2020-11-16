Без «воплей Киева»: в Крыму откроют консульства нескольких государств

Ряд иностранных государств планируют открытие своих дипломатических представительств в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Крыма, представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Вместе с тем, постпред Крыма отказался назвать страны, которые откроют свои консульства на полуострове, чтобы до поры избежать преждевременных «криков и воплей» из Киева.

«Дабы избежать вот этих преждевременных криков, воплей, давления, нот протеста и всего остального со стороны властей Киева», – приводит слова Мурадова крымский телеканал Миллет.

Напомним, недавно в Крыму открылось первое официальное представительство зарубежного государства – Республики Никарагуа.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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