Без «воплей Киева»: в Крыму откроют консульства нескольких государств

Ряд иностранных государств планируют открытие своих дипломатических представительств в Крыму.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Крыма, представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Вместе с тем, постпред Крыма отказался назвать страны, которые откроют свои консульства на полуострове, чтобы до поры избежать преждевременных «криков и воплей» из Киева.
«Дабы избежать вот этих преждевременных криков, воплей, давления, нот протеста и всего остального со стороны властей Киева», – приводит слова Мурадова крымский телеканал Миллет.
Напомним, недавно в Крыму открылось первое официальное представительство зарубежного государства – Республики Никарагуа.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 17.11.20
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