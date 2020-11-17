Постпред Крыма при Путине призвал Украину открыть консульство в Крыму

Украине пора присоединиться к Никарагуа и открыть своё дипломатическое представительство в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Крыма, представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, Киеву уже пора прийти в чувство и, отбросив конфронтацию, взглянуть трезво на сложившуюся ситуацию. Тем более, что ряд иностранных государств уже изъявил желание последовать примеру Республики Никарагуа и открыть свои консульства на полуострове.

«Приходите в чувство, уважаемые украинские соседи, открывайте свое консульское учреждение – будем сотрудничать как российский Крым и территория соседней Украины, которая, как мы все рассчитываем, надеемся, опять станет дружественной в отношении России», – приводит слова Мурадова крымский телеканал Миллет.

Потстпред Крыма отметил также, что актуальность открытия украинского консульства на полуострове продиктована несколькими важными причинами.

«Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого – большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.11.20

Без «воплей Киева»: в Крыму откроют консульства нескольких государств. / Украинский академик призвал Зеленского закупить российскую вакцину. / «Правительство Красноярского края в изгнании»: в Севастополе прибавилось «суперпрофессионалов». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»