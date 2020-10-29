Под мэром Симферополя зашаталось кресло

Под мэром Симферополя Еленой Проценко зашаталось кресло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации крымской столицы рискует уйти в отставку вслед за мужем, уволенным накануне с поста заместителя директора по безопасности ГУП РК «Крымгазсети» Анатолием Проценко.

По словам инсайдеров, к мэру Симферополя накопилось слишком много претензий. И в первую очередь, неосвоение средств и затягивание сроков дорожного строительства.

Даже увольнение начальника Службы автомобильных дорог Крыма Александра Нефедова связали с промахами команды Проценко, обвинив его в отсутствии контроля. Хотя все полномочия, деньги и те же контролирующие функции закреплены за городскими чиновниками.

По данным источника агентства в правительстве РК, на днях Сергей Аксенов вызвал к себе саму Проценко, ряд ее подчиненных, а также руководителей нескольких республиканских ведомств и очень громко ругался. Особое возмущение у главы РК вызвало то, что детские сады, построенные на республиканские деньги, до сих пор не приняты на баланс муниципалитета. И это на фоне большой очереди в дошкольные учреждения.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 29.10.20

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