Союз добровольцев Донбасса не станет помогать Пашиняну

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян является марионеткой США, которая не хочет сближения с Россией, однако не прочь отвоевать Нагорный Карабах руками русских.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший премьер-министр Донецкой народной республики, сопредседатель организации Союз добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По его словам, не менее странным образом ведёт себя и армянская диаспора в России, представители которой сами не спешат ехать воевать в Нагорный Карабах, но при этом пытаются вербовать русских бойцов.

«По сути дела, это (Пашинян) американская агентура, мы все это понимаем. Сейчас в Армении сидит правительство, которое по отношению к РФ настроено, мягко говоря, совсем недружелюбно. Которое все это время, мягко говоря, не очень хочет присутствия российских добровольцев на территории Карабаха», – заявил Бородай и добавил, что некоторые самостоятельно выехавшие в Карабах представители Союза Добровольцев Донбасса вынуждены были покинуть Армению.

«Пока никуда двигаться не надо. В Нагорном Карабахе русских добровольцев очень ждут. Власть Нагорного Карабаха, насколько мне известно, очень ждёт, когда российская армия, добровольцы, кто-нибудь из РФ поможет. А вот власти в самой Армении не очень этого ждут.

Правда, прошла сейчас новость, что Пашинян, все-таки, обратился с письмом к Путину о помощи. Но очень долго тянулась вся эта ситуация. И мы понимаем, что и отсутствие обращения и к Путину, и к ОДКБ, связана с тем, что и сам Пашинян, и его американские советники были против любых контактов и уступок РФ.

Они, конечно бы, хотели, чтобы русские повоевали за Армению. Но при этом не очень хотели идти на любое сближение с РФ, которое неизбежно в таком случае», – отметил Бородай и добавил, что никого из трёхмиллионной армянской диаспоры РФ не видно с автоматом в руках в Карабахе.

«Их в помине нет. И из США, и из Франции, где большие диаспоры, тоже не образовалось. Нет этих добровольцев. А вот русских там увидеть очень хотят!

Пока ситуация такова, что пока сидит Никол Пашинян, который пока принимает законы – буквально на днях он принял закон об уголовной ответственности за наемничество (раньше такого не было) – как-то очень проблематичная история.

Мои личные симпатии на стороне Нагорного Карабаха. Мне жалко армянских мужиков, которые там погибают. Потому что «большая Армения» находится под американским протекторатом благодаря господину Пашиняну. Но условия, как говорится, пока еще не созрели.

Когда мы поймем что условия создались – тогда будет команда. А пока я призываю всех оставаться на местах, ждать и готовиться», – приводит слова Бородая «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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