В правительстве Крыма появился еще один «сбитый летчик»: заместителем министра здравоохранения РК назначен бывший мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев. Соответствующий приказ подписан председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымском минздраве Киргинцев занимается вопросами строительства. При этом его прошлая трудовая деятельность к здравоохранению отношения не имеет, а строительством он последние 13 лет не занимается.

Новоиспеченный крымский чиновник окончил Новосибирский электротехнический институт, получив квалификацию – «инженер-гидроэлектротехник». С 1986 по 2007 поработал начальником отдела капитального строительства, начальником, производственно-технического отдела управления «Алмаздортранс», главным инженером Ленского отделения объединенной дирекции строящихся предприятий, на руководящих должностях предприятия «Ростовоблстройзаказчик».

В 2007 году стал министром территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области. В 2010 году – первым заместителем мэра Ростова-на-Дону, в 2012-м возглавил администрацию Новочеркасска. В 2017-м на второй срок избираться не стал и исчез из информационного поля. И вот «всплыл» в Крыму.

В свете его новой должности интересно то, что сыновья Киргинцева возглавляют строительные компании, а одна из его невесток – дочь и внучка известных ростовских застройщиков.

Напомним, вице-премьером крымского правительства по ЖКХ назначена бывший мэр Калининграда Светлана Мухомор, которая с февраля 2019 года обреталась в ООО «Автотор Холдинг», «приютившем» многих отставных чиновников. Кстати, ее сын получил в вузе специальность управленца, и не исключено, что он тоже что-нибудь возглавит в Крыму.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.11.20

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