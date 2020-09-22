Вот это кадр: в правительстве Крыма может появиться новый варяг с любопытной биографией

Вице-премьеру Крыма Юлии Жуковой, которую летом отправили в отставку, похоже, нашли замену.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в правительстве РК, рассматривается кандидатура Светланы Масловой из Калининграда.

Скорее всего, речь идет о бывшей главе администрации Калининграда Светлане Борисовне Мухомор. Маслова – это ее девичья фамилия.

Трудовую деятельность Светлана Мухомор начала в возрасте 17 лет в финансовом отделе городского исполнительного комитета Калининграда в должности секретаря-машинистки. Но уже через 2 года была назначена экономистом по бюджету горисполкома. И только через 3 года после этого – в 1989 году получила диплом о высшем образовании Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «экономист»).

В администрации Калининграда Светлана Мухомор достигла максимальных высот, став в 2011 сити-менеджером. Ее муж в это время возглавлял муниципальное казенное предприятие «КалининградГорТранс». Но руководила городской администрацией Мухомор чуть больше года: в августе 2012-го ей пришлось уйти в отставку из-за скандала, разразившегося после поступления ее сына в вуз.

Дело в том, что наследник Светланы Мухомор обнаружился в списках абитуриентов, зачисленных на бюджетную форму обучения в главное высшее учебное заведение Калининградской области – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – по специальности «менеджмент». Правда, на ЕГЭ по необходимым для поступления предметам он набрал всего 153 балла (из них 36 – по математике), а минимальный проходной балл на выбранную специальность составлял 220. Когда разразился скандал, в вузе пояснили, что Мухомор-младший был зачислен в рамках целевого набора по договору с окружным советом депутатов Калининграда.

Матери новоявленного студента пришлось уйти в отставку, но через несколько месяцев она вновь объявилась в городской администрации в роли первого заместителя мэра.

В феврале 2019 года Светлана Мухомор все-таки покинула администрацию Калининграда, сменила фамилию на девичью и, снова став Масловой, заняла пост вице-президент ООО «Автотор Холдинг» – компании, в которой нашлось место для многих отставных чиновников.

Чем Маслова будет заниматься в Крыму, если получит это назначение, пока не ясно, ведь полномочия Жуковой были распределены между другими вице-премьерами, а самый лакомый кусок – Ялта – перешел под контроль Анны Анюхиной, которая находится под большим влиянием Евгении Добрыни – главы комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК и по совместительству родной сестры жены главы РК Сергея Аксенова.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 22.09.20

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