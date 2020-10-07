Еще одна дама, еще один варяг: в Крыму назначен новый вице-премьер

В Крыму назначен новый вице-премьер.

Как и предсказывал «Новый День», на смену Юлии Жуковой пришла Светлана Маслова из Калининграда. Кадр неоднозначный: Маслова смогла дорасти от секретаря-машинистки до главы администрации города, но была вынуждена покинуть этот пост из-за скандала.

Кто продвинул ее в вице-премьеры Крыма, пока не ясно.

Ряд наблюдателей полагает, что калининградскую администраторшу навязала Москва, которую начала напрягать кадровая чехарда в крымском правительстве.

Напомним, за шесть с половиной лет в составе России в Рк сменились шесть министров здравоохранения и семь министров транспорта. Глава РК Сергей Аксенов периодически отправляет кого-нибудь в отставку, заявляя, что чиновники не оправдали надежд, и назначает на освободившиеся места людей из той же обоймы, которые точно так же не справляются. И возникает закономерный вопрос: в Крыму вообще нет дееспособных управленческих кадров или сложившаяся система власти не дает никому изменить ситуацию?

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что обе версии имеют место: «Ситуация касается не только чиновников правительства, такая же история в виде постоянных перетрясок, отставок и попыток подобрать другие кадры касается и муниципалитетов, – говорит эксперт. – И Аксёнов, в очередной раз перетряхивая чиновников, раз за разом использует тезис, что местные элиты долгое время находились под влиянием Украины, поэтому их управленческий потенциал уступает тем стандартам, который задает Россия, и он, по сути, единственный управленец, который справляется».

Фетисов отмечает, что Аксенов в последнее время все чаше всплывает в негативной повестке, допуская провал за провалом, и это уже явно надоедает Кремлю.

«Складывается впечатление, что Аксёнов старается не допускать какого-то серьезного вмешательства федцентра в кадровый вопрос. Хотя позиция, которую он занял, неоднозначная: с одной стороны, он старается всячески подчеркивать, что местные элиты – слабые управленцы и ему особо не из кого выбирать, и, в то же время, очевидно, что Аксёнов не очень-то желает видеть приезжих в Крыму, – цитирует Фетисова «Клуб регионов». – До определенного момента кадровая политика Аксёнова не влияла на общую ситуацию, поскольку ключевые персоны не менялись. Однако сейчас уже заметно негативное влияние этой кадровой чехарды, которая замедляет, в том числе, и взаимодействие профильных ведомств, а из-за этого, в свою очередь, начинаются сложности в реализации тех или иных программ финансирования, и это, конечно же, отражается на ситуации в целом».

Политолог уверен, что в ближайшее время от главы РК могут изменить подход к формированию команды.

По мнению других наблюдателей, Москва может воспользоваться отработанной в Севастополе схемой, и практически полностью заменить крымчан на приезжих на ключевых постах. Не исключено, что назначение Масловой как раз этой «оперы», тем более что федеральный центр ослабил свои позиции в крымском правительстве после смерти Павла Королева.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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