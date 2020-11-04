Глава фракции Зеленского назвал условие для роспуска Верховной рады

Украинский парламент должен быть распущен, если депутаты от партии Зеленского «Слуга народа», составляющей большинство в Врховной раде, ещё раз позволят себе пойти против воли президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в парламете Давид Арахамия.

Напомним, ранее депутаты от президентской партии отказались поддержать инициативу Зеленского по роспуску Конституционного суда Украины.

«Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется (в этом случае), полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия», – подчеркнул Арахамия.

Напомним, о том, что досрочные выборы в Верховную раду Украины могут быть объявлены весной, заявил ранее украинский аналитик и политический эксперт Валентин Землянский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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