Представитель Зеленского назвал крымчан «жертвами вооружённого конфликта»

Проголосовавшие на референдуме за вхождение в Россию жители Крыма являются «жертвами вооружённого конфликта, принесённого на полуостров Российской Федерацией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

При этом Кориневич пообещал не прогонять «пострадавших» крымчан с полуострова после гипотетического «возвращения Крыма».

«Все они жертвы вооруженного конфликта. Безусловно, наш посыл туда: «Вы жертвы вооруженного конфликта, а этот конфликт принесён туда извне Российской Федерацией». С абсолютным большинством из тех, кто живет и работает на неподконтрольных территориях, мы будем жить в одной стране... Но я могу говорить в общих чертах, любое неосторожное слово может навредить делу», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кориневича.

Как известно, процесс возвращения Крымского полуострова в состав России проходил в отсутствие каких-либо боевых действий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.11.20

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