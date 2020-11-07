На Украине объявили об активной подготовке ко «дню икс» для Крыма

Власти в Киеве не сидят сложа руки, а готовят экстренные меры и «комплекс шагов» для скорейшего приближения «дня икс», когда Крым окажется «в составе Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Для меня неприемлемо то, что Россия сделала с Крымом. Чтобы Украина была полноценным государством, Крым должен стать украинским», – заявил Кориневич и рассказал о предпринятых комплексных шагах «для максимально справедливого перехода от состояния войны и оккупации к мирной жизни», которое выражается в разработке «переходного правосудия» для «реинтергации полуострова».

«Это подготовка ко дню икс. Уже сегодня мы должны показать, как будем жить дальше: подготовить рецепт, установить красные линии и базовые линии поведения», – приводит слова Кориневича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.11.20

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