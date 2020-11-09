Украина создаёт концлагеря для граждан РФ на случай «угрозы нападения» со стороны России

Кабинет министров Украины направил в Верховную раду законопроект об интернировании (принудительном задержании и отселении в специально отведённые на Украине места) находящихся в стране граждан Российской Федерации в случае «угрозы нападения или агрессии» со стороны России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», правительственный законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

Полное название документа – «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период».

Согласно закону, в «особый период» (угроза нападения или агрессия) правоохранительные органы и спецслужбы Украины будут выявлять и задерживать на территории страны граждан России и передавать их военным для помещения под охрану в специальные зоны.

При этом правительство ссылается на «обязательство Украины следовать Женевским конвенциям» и утверждает в пояснительной записке, что новый закон «будет способствовать обеспечению выполнения взятых Украиной международных обязательств по содержанию военнопленных и интернированных лиц в особый период в соответствии с нормами, определенными Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним».

Отметим, что гражданство России получили многие жители Донбасса, проживающие как в ДНР и ЛНР, так и на территориях, подконтрольных Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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