В Совфеде предостерегли Киев от планов загнать в концлагеря проживающих на Украине граждан РФ

Принятие Верховной радой закона об интернировании (задержании и принудительном отселении в специально отведённые на Украине места) находящихся в стране граждан Российской Федерации – будет иметь для Киева фатальные последствия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Я считаю, что наша общественная, политическая реакция на эту задумку, на это начинание сейчас должна быть исчерпывающе громкой. Она должна быть публичной, не терпящей никаких интерпретаций, чтобы наши украинские соседи понимали все крайне негативные последствия для наших двусторонних отношений...

Если и когда этот закон вступит в силу, мы своих граждан, россиян, в беде не оставим и в обиду не дадим, где бы они ни проживали», – приводит ТАСС слова российского сенатора.

Напомним, согласно новому украинскому закону, в «особый период» («угроза нападения или агрессия») правоохранительные органы и спецслужбы Украины будут выявлять и задерживать на территории страны граждан России и передавать их военным для помещения под охрану в специальные зоны.

Отметим, что гражданство России получили многие жители Донбасса, проживающие как в ДНР и ЛНР, так и на территориях, подконтрольных Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.20

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