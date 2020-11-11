Власти Крыма заявили о стабилизации ситуации с COVID-19: по выявляемости резкий скачок, смертность растет

В Крыму за сутки зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов сегодня заявил, что ситуация улучшается. О стабилизации и прекращении роста заболеваемости сообщил и глава крымского отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. И действительно: трое суток показатели выявляемости снижались – вчера сообщалось о 141 новом случае, но сегодня зафиксирован резкий скачок (+47% к предыдущим суткам).

Кроме того, продолжает расти смертность от ковида: по словам Пеньковский за 2 недели зафиксировано 49 новых случаев, при этом за последнюю неделю – 29. Увеличилось число умерших возрастной группе 50 – 65 лет, растет показатель и в группе 30 – 49 лет.

В 73% летальных случаев коронавирусу сопутствовали патологии сердечно-сосудистой системы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.11.20

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