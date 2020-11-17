В Крыму манипулируют с «коронавирусными цифрами»

В Крыму за сутки выявлено 155 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая – завозные из-за рубежа.



При этом сказать, что заболеваемость снижается или стабилизируется нельзя. Дело в том, что 16 ноября всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на коронавирусную инфекцию, обследовано всего 1 тысяч 496 человек. Это в 2,3 раза меньше, чем накануне, 15 ноября, и в 4 раза меньше, чем 14 ноября. Причем в субботу инфекцию выявили у 3,4% обследованных, в воскресенье – у 4,7%, а вчера инфицированным оказался каждый десятый.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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