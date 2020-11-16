В Крыму снизилась суточная выявляемость коронавируса – секрет в тестировании

В Крыму за сутки зарегистрирован 161 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая – завозные из-за рубежа.

В 37 случаях инфекция протекает бессимптомно.

Стоит отметить, что снижение показателей выявляемости связано не с замедлением темпов распространения заболевания, а с сокращением числа тестов на коронавирусю Так, 14 ноября было обследовано 5 тысяч 904 человека, выявлен 201 зараженный (3,4%). А 15 ноября протестировали 3 тысячи 431 человека и выявили 161 инфицированного (4,7%). При этом число обследований сократилось на 42%, а число выявленных носителей вируса – всего на 20%.

За сутки скончались 4 человека. В том числе, сообщалось о смерти двух врачей: заведующая терапевтическим отделением №3 Симферопольской поликлиники №4 Наталья Сергиенко и терапевт отделения медицинской профилактики Симферопольской поликлиники №3 Сергей Холомянский.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 12 тысяч 367 инфицированных коронавирусом, от ковида скончались 212 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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