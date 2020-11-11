Госсовет Крыма согласовал нового вице-премьера, который может подвинуть старого

Госсовет Крыма согласовал назначение Михаила Назарова на должность вице-премьера республики. Это уже девятый вице-премьер в кабинете крымского премьера Юрия Гоцанюка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полномочия нового зама пока не озвучиваются, но, скорее всего, он будет курировать силовой блок, который сейчас находится в зоне полномочий вице-премьера Игоря Михайличенко.

Появилась информация, что сам Михайличенко вскоре покинет правительство Крыма. «Возможно, мы увидим его позже в Госдуме», – пишет telegram-канал «Шо, опять?».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.11.20

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