Мы же говорили: в Крыму назначен новый министр промышленной политики

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министра промышленной политики республики.
Как и предполагал «Новый День», этот пост занял Александр Трянов. Напомним, новому министру 35 лет. С 22 лет он служил в органах ФСО. С 2016 года работал в Бахчисарайском районе, занимая должности заместителя главы районной администрации, заместителем главы администрации Бахчисарая и главы администрации Бахчисарая.
18 сентября текущего года его назначили заместителем министра промышленности республики, а уже через 4 дня он стал исполняющим обязанности главы ведомства РК.
Вчера его освободили от занимаемой должности «по собственной инициативе», а сегодня назначили министром.
Кроме того, Аксенов подписал указ о назначении заместителем председателя Совета министров Республики Крым Михаила Назарова.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 18.11.20
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