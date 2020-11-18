Мы же говорили: в Крыму назначен новый министр промышленной политики

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министра промышленной политики республики.

Как и предполагал «Новый День», этот пост занял Александр Трянов. Напомним, новому министру 35 лет. С 22 лет он служил в органах ФСО. С 2016 года работал в Бахчисарайском районе, занимая должности заместителя главы районной администрации, заместителем главы администрации Бахчисарая и главы администрации Бахчисарая.

18 сентября текущего года его назначили заместителем министра промышленности республики, а уже через 4 дня он стал исполняющим обязанности главы ведомства РК.

Вчера его освободили от занимаемой должности «по собственной инициативе», а сегодня назначили министром.

Кроме того, Аксенов подписал указ о назначении заместителем председателя Совета министров Республики Крым Михаила Назарова.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.11.20

В Крыму решили сократить посещаемость зрительных залов и закрыть развлекательные центры. / В Крыму растет смертность от коронавируса среди самой активной группы населения. / В Крыму запрещают корпоративы и вводят своеобразный комендантский час на новогодние праздники. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»