В правительстве Крыма, похоже, определились с кандидатурой министра промполитики

В правительстве Крыма, похоже, определились с кандидатурой министра промышленной политики.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Андрей Васюта ушел в отставку в начале февраля. С марта обязанности министра исполняла Елена Элекчян. Она работала в минпроме с 2014 года: сначала занимала пост начальника управления промышленного комплекса, а с июля 2017 являлась заместителем главы ведомства.

18 сентября в министерстве промышленности РК появился новый заместитель руководителя – бывший глава администрации Бахчисарая (с сентября 2016 по октябрь 2019 года) Александр Трянов. До назначения на предыдущую должность он всего 2 месяца работал заместителем главы Бахчисарайского района.

В минпроме 35-летний Трянов делает более стремительную карьеру: не прошло и 4 дней после его назначения замминистра, а он уже фактически возглавил ведомство.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра промышленной политики Республики Крым на Трянова Александра Александровича, заместителя министра промышленной политики Республики Крым», – сказано в указе главы РК Сергея Аксенова, опубликованном на официальном сайте крымского правительства.

Симферополь, Лиана Макоба

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