Глава Крыма усиливает свои позиции за счет следователя, махнувшего рукой на мэра-коррупционера

Глава Крыма Сергей Аксенов усиливает свои позиции в республиканском правительстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов внес на согласование в Госсовет РК кандидатуру Михаила Назарова. Его предлагается назначить заместителем председателя правительства.

Напомним, с сентября 2014 Назаров руководил Главным следственным управлением СК России по Республике Крым.

В июле 2019 года было принято решение о слиянии следственных управлений Крыма и Севастополя. Этому предшествовал скандал с исчезновением экс-мэра Судака Владимира Серова, обвиняемого во взяточничестве.

В начале апреля чиновника объявили в розыск, но в конце месяца розыск прекратили. Прокурор РК Олег Камшилов даже потребовал у Михаила Назарова по этому поводу объяснений. В ГСУ СК РФ по РК заявили, что в розыске отпала необходимость.

В результате, уголовное дело Серова было изъято из производства ГСУ СК РФ по Республике Крым и передано для организации дальнейшего расследования в Первое следственное управление ГСУ Следственного комитета России с дислокацией в Ростове-на-Дону.

После объединения следственных управлений РК и Севастополя исполняющим обязанности начальника ведомства назначен Владимир Терентьев, до этого занимавший пост первого заместителя начальника СУ СК РФ по РК. А Назарова в сентябре 2019 года отправили в отставку.

Но, как оказалось, за время работы в крымском СК Назаров сумел сблизиться с Акеновым. И тот сначала пристроил

бывшего главного следователя республики заместителем руководителя аппарата крымского правительства. А в декабре 2019 года – начальником управления Минюста РФ по Республике Крым.

По словам источников РИА «Новый День» в правительстве РК, Назаров «однозначно ориентирован на главу».

Симферополь, Олег Яковенко

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