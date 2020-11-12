Коронавирус вступил в противоречие с главой Крыма: заболеваемость снова пошла в рост

Вопреки вчерашним заявлениям главы Крыма Сергея Аксенова о стабилизации ситуации с коронавирусом заболеваемость снова пошла в рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК зарегистрировано 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

У 62 человек заболевание протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 11 тысяч 584 инфицированных, по данным минздрава на 9 ноября 188 из них от ковида умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.11.20

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