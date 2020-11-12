В Крыму начала разваливаться дорога, которую Путин открыл 2,5 месяца назад

Инцидент с симферопольской объездной дорогой Крыму подтверждает известное правило: у семи нянек дитя без глазу. И одной из них это может выйти боком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у объездной дороги Дубки – Левадки нелегкая «судьба»: с ней постоянно происходят всякие неприятности.

В сентябре 2014 года на отрезке Дубки – Мирное легковой автомобиль упал в яму глубиной восемь метров, образовавшуюся в результате обвала грунта дорожного полотна над железнодорожным тоннелем. Тогда там погибли шесть человек. Подозрения в плохом исполнении работ вызвала фирма «Юждорстрой», гендиректором и акционером которой является бессменный депутат Госсовета РК Игорь Аржанцев (его карьера не пострадала).

Следующая часть объездной дороги длиной 9,89 км должна была завершить полукольцо, соединяющее Феодосийскую, Евпаторийскую и Севастопольскую трассы. Примеривались к отрезку Дубки – Левадки долго, и, пока решали земельные вопросы и перенос газовых труб, появился проект трассы «Таврида», куда вошла эта часть дороги.

«Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин в ходе рабочей поездки совместно с начальником Службы автомобильных дорог Алексеем Сафроновым осмотрел ход строительства одного из объектов дорожного строительства в рамках ФЦП – объездной дороги на участке «Дубки – Левадки» в Симферополе. По словам вице-премьера, данный объект – один из самых первых и масштабных, строящихся в рамках ФЦП, стоимостью более 6 млрд рублей, – сообщала в марте 2017 года пресс-служба республиканского правительства.

Нахлупин вскоре был арестован по подозрению в коррупции (сейчас находится под домашним арестом), Сафронов уволен за использование заведомо подложного документа.

В феврале 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов открыл участок дороги Дубки – Левадки Симферопольской объездной дороги длиной 9,1 км. Потом это назвали тестированием, так как по-настоящему в эксплуатацию дорогу не сдали.

Не успели ее доделать и к 27 августа 2020 года, когда президент России Владимир Путин лично открывал трассу «Таврида». Официально участок Дубки – Левадки до сих пор не сдан в эксплуатацию.

В правительстве Крыма вину перекладывают на подрядчика: компания «Сибавтобан» из Новосибирска выиграла по стране 71 тендер на общую сумму более 12 млрд рублей, но 2019 год закончила с убытком 737,5 млн рублей, и была признана банкротом.

Кроме того, выяснилось, что в смете были заложены некоторые «неточности и ошибки», из-за чего стоимость объекта была завышена почти на 1 млрд рублей или на 20%.

За это пришлось отвечать бывшему и.о. начальнику Службы автодорог Крыма: в августе текущего года его приговорили к трем годам колонии общего режима. И арестовали его имущество на сумму 17 млн рублей – в счет возмещения ущерба. Арестовано и имущество подрядчика – на 897 млн рублей.

В июне 2020 года ГКУ РК «Служба автодорог» провело очередной конкурс, достраивать дорогу за 38,4 млн руб должно было ГУП РК «Крымавтодор». Но в августе Аксенов уволил его руководителя Дмитрия Кривенко за срыв работ в рамках ФЦП.

А 2 октября вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, сменивший Нахлупина в роли совминовского куратора дорожного строительства, озвучил новую информацию: дорогу будет достраивать компания «ВАД», построившая трассу «Таврида». Кабанов сообщил: «ВАД» будем привлекать. Потеряна исполнительная документация. Согласовано и с минэкономразвития, и с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, что эту дорогу до конца 2021 года введем».

И вот новая напасть: на днях на недавно построенной дороге Дубки – Левадки обрушилась часть обочины. Длина обвалившегося участка составила 7,5 метров. Сначала все попытались списать на природу: дескать, дожди размыли грунт или оползень повредил бетонные лотки от водоотводных сооружений, в одном месте отошла от грунта полимерная сетка. Потом всю вину свалили на подрядчика – некачественно выполнил работу.

И вот Кабанов уже заявляет: «На сегодняшний день там определён подрядчик. Наше республиканское предприятие «Крымавтодор» будет заканчивать там работы». А как же компания «ВАД», о которой Кабанов не менее уверенно вещал месяц назад?

В ответ на попытку РИА «Новый День» выяснить, кто же будет достраивать дорогу, которая теперь уже требует и ремонта, в Службе автодорог Крыма подтвердили, что контракт с «Крымавтодором» заключен и зарегистрирован по всем правилам. Но комментировать противоречивые заявления Кабанова отказались.

Но в этой истории есть еще один нюанс: инцидент с обвалившейся обочиной может обрушить ни одну карьеру, так как скандал бьет по репутации президента Путина – он дорогу открыл, а она начала разваливаться менее чем через 3 месяца. И за этот имиджевый урон кто-то должен ответить.

Симферополь, Ольга Картошина, Олег Яковенко

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