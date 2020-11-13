Без опыта, но с амбициями: Аксенов определился с мэром Ялты

В Крыму определились с главой Ялты.

Напомним, прежний мэр курортной столицы полуострова Иван Имгрунт в октябре скончался от осложнений коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов предложил генеральному директору предприятия «Массандра» Янине Павленко подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты.

«Янина Петровна хорошо знает специфику региона, у нее большой и успешный управленческий опыт. Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту», – написал Аксенов в соцсетях.

Отметим, что Павленко не обладает никаким опытом муниципального управления. Вся ее профессиональная деятельность связана с винодельческой отраслью: работала на винзаводе «Ливадия», в 2005 году возглавила завод шампанских вин «Новый Свет». В этом статусе Павленко избралась депутатом крымского Верховного совета. «И в феврале 2014-го написала товарищу по Партии регионов, спикеру Владимиру Константинову открытое письмо, в котором выступила против изменения статуса региона и заявила, что попытки отделить Крым от Украины «автоматически приведут к насилию и кровопролитию», – напоминает «Медуза». – Впрочем, с вхождением полуострова в состав России Павленко быстро смирилась – и 19 февраля 2015 года ее назначили и. о. гендиректора «Массандры».

По словам инсайдеров, сначала на пост мэра Ялты рассматривался Артем Мальцев – супруг члена Совета Федерации РФ от РК Ольги Ковитиди. Однако за неполный месяц работы в должности и.о. главы города он, похоже, разочаровал крымское правительство своими управленческими возможностями.

Что же касается Павленко, то пикантность ситуации заключается в том, что каждый «рулевой» крымского правительства считает ее своей креатурой, но хорошо знающие ее люди утверждают, что она «себе на уме».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.11.20

В Крыму от уголовной ответственности освободили женщину, убившую семилетнего сына. / В Крыму от коронавируса скончались еще 5 человек. / В Крыму начала разваливаться дорога, которую Путин открыл 2,5 месяца назад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»