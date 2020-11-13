Вице-премьер Крыма Романовская может не вернуться в правительство

В Крыму продолжают обсуждать возможную отставку вице-премьера Елены Романовской.

Как уже сообщал «Новый День», Романовская, отвечающая за социальный блок, заболела коронавирусом и была госпитализирована в начале сентября. Через несколько недель ее отправили лечиться в Москву. В конце октября появилась информация, что она пошла на поправку. И тут же заговорили, что в правительстве Крыма решили отправить ее в отставку и уже подбирают замену.

Теперь сообщается, что Романовская вообще не вернется на рабочее место, а сразу после закрытия больничного уйдет на пенсию. Правда, ей всего 54 года. Но инсайдеры утверждают, что возможны варианты.

Напомним, крымские общественники обратились в МВД республик с просьбой привлечь Романовскую к ответственности за несоблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции и угрозу здоровью других людей.

После некоторых раздумий полиция начала расследование – пока в рамках административного дела.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.11.20

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