Саакашвили объявил Путина победителем в карабахском конфликте

Результатом войны в Нагорном Карабахе стало не усиление Турции, а расширение военного присутствия России в Закавказье, чего и добивался Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

По его словам, главным итогом карабахского конфликта стало то, что Путин, «обманув всех», завёл на территорию Азербайджана своих миротворцев, которые в своё время сыграли решающую «коварную роль» в юго-осетинском конфликте.

При этом, Саакашвили ожидаемо умолчал, что война 2008 года началась с обстрела российских миротворцев грузинской артиллерией.

«Я не вижу тут победы, прямо скажем, Турции никакой, потому что Турция не присутствует в военном смысле… История в другом – на территории Азербайджана (на территории Армении они и так были) появились российские войска. Появилась мина замедленного действия на долгие годы вперед. Это мы знаем по Грузии. Сейчас такая же ситуация – четкая аналогия.

В 90-х годах в Абхазии Россия сыграла роль, помогла местным сепаратистам, напрямую вошла, выгнала оттуда полмиллиона грузин, выгнала оттуда грузинские войска, потому они пришли к ослабшему Шеварнадзе, сказали: «Подписывай все, что мы тебе скажем». Точно так же они подходят к Пашиняну и говорят: «Ты будешь подписывать все, что скажем» и поставили российских миротворцев.

То, что у нас взорвалось в 2008-м, это была история, связанная с так называемыми миротворцами образца 90-х. То есть, они один к одному сейчас сделали то, что у нас сделали в 90-х», – приводит «ПолитНавигатор» слова Саакашвили.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.11.20

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