На Украине Пашинян объявлен «агентом Кремля»

Россия одержала военно-дипломатическую победу по итогам войны в Нагорном Карабахе благодаря действиям премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-замминистра внутренних дел Украины Тигран Авакян.

По его словам, исход карабахского конфликта в пользу Москвы свидетельствует о том, что Пашинян оказался «агентом влияния Российской Федерации», а не «мифическим» представителем прозападного «клуба Сороса».

«Я комментирую данную ситуацию как российско-турецкий сговор. Причем, слово «Россия» я бы поставил обязательно на первое место. Все, что сейчас происходит, – это реализация плана Лаврова, так называемого, и Казанских соглашений, которые не были опубликованы. Фактически Россия одержала победу в данном конфликте, создана «серая зона» наподобие ДНР или ЛНР, которые существуют у нас в стране, на востоке Украины.

И мы имеем полностью контролируемую Россией ситуацию. Развеяны также все мифы, касательно происхождения Пашиняна, политического, как представителя «клуба Сороса», потому что Пашинян проявил себя полностью как агент влияния Российской Федерации на данном этапе. Фактически все, что происходило, являлось подготовкой теперешней развязки, которую мы видим», – приводит слова Авакяна «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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