«Правительство Красноярского края в изгнании»: в Севастополе прибавилось «суперпрофессионалов»

В правительстве Севастополя прибавилось «варягов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня губернатор Михаил Развожаев представил своего нового заместителя и руководителей трех департаментов.

Курировать вопросы городского хозяйства, природоохранного законодательства – пока в статусе и.о. вице-губернатора будет Николай Жигулин, который до этого руководил городским хозяйством в Норильске.

«Знает, что такое в экстремальных условиях обеспечивать жизнедеятельность города. У нас в Севастополе свои особенности. Надеюсь, что Николай Александрович в короткое время вникнет во все, сможет повысить эффективность работы», – отметил Михаил Развожаев.

Кстати, в этом году Норильск, который еще в середине октября завалило снегом, а температура воздуха опускалась ниже минус 25 градусов, к концу этого месяца так и не получил паспорт готовности к зиме. В результате, вопросами отопления занялась прокуратура.

Должность директора Департамента управления делами занял Михаил Чигарев, с которым Развожаев работал еще в министерстве по делам Северного Кавказа. Там Чигарев руководил отделом госзакупок и конкурсной документации департамента экономического анализа и финансов. О всей видимости, умеет экономить: по некоторым данным на скромную зарплату госслужащего сумел приобрести недвижимость за границей.

«У него большой опыт работы в финансовой сфере. Он будет заниматься закупками – всем, что связано с обеспечением деятельности правительства и губернатора Севастополя», – сообщил Развожаев.

Новым руководителем Департамента здравоохранения назначен экс-министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов. С поста министра он ушел в мае 2019 года, не просидев в этом кресле и года. Одной из претензий к нему была проблема поставок льготных лекарственных препаратов для населения. «По итогам года на складах остались невостребованными препараты общей стоимостью более 500 миллионов рублей при том что население остро нуждается в медикаментах», – писала красноярская пресса. Возникали вопросы и по эффективности освоения бюджетных средств.

«Уверен, что с задачами, которые сегодня в этом важнейшем направлении надо решать, он справится», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Департамент общественной безопасности возглавил бывший прокурор Красноярского края Михаил Савчин. 8 лет назад он приехал в Сибирь из Чечни, прихватив с собой несколько соратников, которые тут же начали устанавливать свои порядки в прокуратуре Норильска. Ребята так разошлись, что их подчиненные даже написали письмо тогдашнему генпрокурору России Юрию Чайке, обвинив новое начальство в коррупции, неуважении к русским, покровительстве отдельным бизнесменам, фиктивных больничных для выездов в теплые страны и тому подобное.

В конце концов, норильского прокурора Хаважа Гутаева задержали при получении взятки, и тут выяснилось, что он является родственником убийцы полковника Буданова Юсупа Темирханова. Согласно внутренним регламентам силовых структур, родственник человека, обвиненного в убийстве, не может занимать руководящие посты.

Но Савчина это, по всей видимости, не смутило. Ведь именно он назначил Гутаева прокурором Норильска. А потом издал распоряжение о сохранении заработной платы Гутаеву на время следствия. А еще Савчина обвиняли в политической ангажированности и связях с красноярским губернатором Александром Уссом.

«У Михаила Михайловича большой опыт, – заявил сегодня севастопольский губернатор Михаил Развожаев. – Он сам выходец из прокуратуры. Уверен, что в этом направлении у нас появится новая динамика, связанная с соблюдением законов и нетерпимостью к коррупции».

«Уже пора заказывать на вход в Ленина – 2 табличку «Правительство Красноярского края в изгнании», – прокомментировал новые назначения telegram-канал «Легитимный губернатор Севастополя».

Севастополь, Илья Пелехов

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