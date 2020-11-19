Еще один «достойный кадр»: Развожаев назначил начальника транспортного департамента

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продолжает наполнять городское правительство достойными кадрами.

Департамент транспорта возглавил 44-летний Павел Иено. «В понедельник на заседании правительства я его представлю, но исполнять обязанности он начал уже сегодня», – заявил накануне градоначальник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Иено известен в Крыму еще с украинских времен. Был членом Партии регионов и депутатом Верховного Совета Крыма.

Подозревался в краже мотоцикла «Honda CBR-1000 RR», стоимостью 5 тысяч долларов. Обвинялся в присвоении средств мошенническим путем, а также в подделке документов.

Засветился в скандале на Керченском судоремонтном заводе.

В 2015 году глава РК Сергей Аксенов уволил его с должности исполняющего обязанности гендиректора компании-оператора паромных перевозок – ООО «Морская дирекция», а в Следственный комитет были переданы материалы по фактам финансовых нарушений в работе переправы.

Последнее место работы Иено – коммерческий директор ООО»Нефтегаз морсервис» в Темрюке.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.11.20

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