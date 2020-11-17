В Крыму рассекретили данные о местах расстрелов и захоронений погибших в концлагере под Симферополем

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило данные о местах расстрелов и захоронений мирных граждан, погибших во время Великой Отечественной войны в концлагере под Симферополем. Копии документов передали мемориальному комплексу «Красный».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» эксперты отобрали, оценили и рассекретили более 730 документов. Кроме того, продолжается расследование архивного уголовного дела №014011 по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками на территории Крыма и в городе Кишиневе (дело было прекращено 10 сентября 1971 года, но Верховный суд РК, это постановление отменил и направил дело на дополнительное расследование в Следственный комитет Российской Федерации).

«В ноябре 2020 года в адрес мемориального комплекса управлением предоставлен значительный объем копий рассекреченных архивных документов, раскрывающих схемы и места расположения зданий концлагеря, мест массовых расстрелов и захоронений мирных граждан (в том числе «колодцев смерти»), сведения об условиях содержания и пытках узников, личности советских граждан, уничтоженных в концлагере нацистами и их пособниками», – сообщили в управлении.

Материалы использованы в создании экспозиции и мемориальной стены музея, также для подготовки макета концлагеря.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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