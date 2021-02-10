ФСБ рассекретила новые документы о преступлениях фашистов в Крыму

Федеральная служба безопасности рассекретила и передала руководству Центрального музея Тавриды новые архивные документы, связанные с крымским концлагерем «Красный». Свидетельства позволят раскрыть неизвестные раньше факты массовых убийств нацистами мирного населения полуострова. Об этом было заявлено на заседании Ливадийского клуба «Крым в мировой политике: 1945-2021 гг.».

Как сообщили РИА «Новый День» в Госсовете РК, одним из самых важных документов, представленных в архиве, считается копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.



«Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тысяч человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года, – отмечают в Госсовете РК. – Это уголовное дело в 70-х годах стало настоящим детонатором, после которого начался массовый сбор информации для будущих судебных процессов против нацистских преступников. Случайная находка стала большим политическим процессом, который затем перерос в международный диалог и первый военный трибунал».



Рассекреченные протоколы допросов свидетелей событий в концлагере «Красный» позволяют дополнить знания современников о тех страшных эпизодах истории. Среди архивов – свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме СД.

Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но не доказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала.



Симферополь, Олег Яковенко

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