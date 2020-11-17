Исполняющий обязанности главы минпрома Крыма ушел в отставку

Заместитель министра промышленной политики Крыма Александр Трянов отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

Как уже сообщал «Новый День», 35-летний экс-глава администрации Бахчисарая Александр Трянов начал делать карьеру в правительстве Крыма в сентябре текущего года: 18 сентября его назначили заместителем министра промышленности республики, а уже через 4 дня он стал исполняющим обязанности главы ведомства РК.

Сегодня он освобожден от занимаемой должности «по собственной инициативе». Напомним, Трянов рассматривается в качестве основного претендента на пост министра.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.11.20

В Крыму рассекретили данные о местах расстрелов и захоронений погибших в концлагере под Симферополем. / На Украине сдвинули сроки поступления западной вакцины. / «Ситуация аховая» – на Украине ждут газового коллапса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»