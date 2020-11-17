На Украине заявили об аресте еще 44 самолетов, летавших в Крым

На Украине заявили об аресте еще 44 российских самолетов, летавших в Крым.

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября так называемая прокуратура так называемой Автономной республики Крым утверждала, что по ее ходатайству арестованы 65 воздушных судов. Сегодня ведомство рассказала о новых санкциях:

«Установлены еще 44 самолета российских авиакомпаний и направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные судна», – говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве отмечают, что Украина закрыла воздушное пространство над Крымом еще в марте 2014 года «в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов». И утверждает, что за нарушение этого запрета наложены аресты на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.

В России подобные заявления называют блефом от бессилия.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.11.20

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